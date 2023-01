¿Es Alemania parte de la guerra por enviar Leopard 2 a Ucrania?

Scholz: "No debe haber guerra entre Rusia y la OTAN"

Esto es precisamente lo que el canciller, Olaf Scholz, (SPD) siempre quiso evitar, la acusación de Moscú de que Alemania era parte directa en la guerra de Rusia contra Ucrania. Por ello, aclaró en la cadena pública de televisión ZDF que Alemania no estaba directamente implicada en la contienda: "No, en absoluto", reiteró Scholz. E insistió: "No debe haber guerra entre Rusia y la OTAN".