¿Es la canción de Shakira y Bizarrap un acto feminista?

Además de la avalancha de reproducciones en plataformas de audio y video (153,1 millones en Youtube y 87,6 millones en Spotify en la primera semana), la colaboración de Shakira y Bizarrap (Music Session #53), estalló las redes sociales, y no solo por la historia de infidelidad y venganza que hay detrás de la canción, sino también por el debate sobre feminismo y empoderamiento femenino que ha suscitado.

En Argentina, la periodista Julia Mengolini, directora de la emisora Futurock y reconocida feminista, ya lo había dicho en su Instagram en un texto sobre la canción: "No cualquier actitud de poder de una mujer es un acto feminista. Para que sea una actitud feminista tiene que necesariamente ser algo que nos empodere a todas”.

"Las mujeres latinoamericanas facturamos mal”

En entrevista con DW, Mengolini aseguró que ve "mucha confusión" en las calificaciones que se están haciendo sobre la canción como símbolo del feminismo porque, dijo, "no todo acto de poder individual que empodere a una mujer es un acto feminista”. "Si cualquier expresión femenina es feminismo, nada (o todo) es feminista. Y nuestro cuchillo se queda sin filo ni fuerza”, había manifestado también en su texto.

En ese sentido hizo énfasis en que el feminismo es "necesariamente colectivo” y no cree que la situación de Shakira, y la "facturación” de la que habla en su canción ("Las mujeres no lloran, las mujeres facturan") pueda servirle al resto de las mujeres, teniendo en cuenta que, en un contexto de gran desigualdad social, ostenta marcas de lujo como símbolos de su realización personal.

La antropóloga opina, sin embargo, que Shakira no es alguien a quien deba pedírsele un consenso feminista sobre una situación en particular, porque "nunca ha sido una persona que nos haya hecho pensar de una forma deconstruida sobre el amor romántico”. Para Zapata Ochoa, la cantante colombina es una persona querida porque hace parte de la historia de "nuestra generación” y porque ha hecho un trabajo importante en la industria musical.

"No politizar lo que no debe ser politizado”

La periodista Mengolini opina que las canciones se pueden hacer, con toda legitimidad desde el rencor, y que el problema está en politizar su contenido. Por eso, asegura que "así como a ningún hombre se le pide solidaridad cuando escribe sus letras, no se le puede pedir sororidad a Shakira, porque no está hablando desde el feminismo”.

Y es que muchas de las críticas sobre la canción tienen que ver con que habla de la joven con quien su expareja, Gerard Piqué, le habría sido infiel. "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente, no es como suena”, en alusión a Clara Chía, la nueva novia del futbolista.

Y continúa: "Algunos le dirán a Shakira 'mala madre' porque no pensó en sus hijos. Es que el culto a la madre también viene del tango: la madre es la única mujer que no es ‘puta', que es pura bondad. Pero no existen canciones que castiguen a quienes causan pobreza, humillación, vidas difíciles, adversidades de todo tipo, tanto para las madres como para sus hijos en común, al negarse a pagar la cuota alimentaria”.