¿Es legítimo que Ucrania ataque a Rusia?

"Ese derecho incluye ataques militares en territorio ruso para disuadir, prevenir o detener actos agresivos" . Estos ataques también pueden tener lugar en el interior del país y no se limitan al frente inmediato. Los ataques contra civiles no están permitidos por el "derecho internacional de guerra".

El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Mark Milley, declaró en mayo que existía un claro entendimiento de que las armas procedentes de Estados Unidos no se utilizarían en territorio ruso. "Esta es una guerra ucraniana. No es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. No es una guerra entre la OTAN y Rusia. Es una guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos apoyando y equipando, ayudando, asesorando y entrenando. Pero no es un conflicto directo con Rusia", afirmó.