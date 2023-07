España, el coladero del comercio ilegal de la vida salvaje latinoamericana

“En toda la Unión Europea, la normativa CITES es la misma. Cada país es miembro de CITES, pero a su vez la Unión Europea es miembro de CITES y la Unión Europea tiene CITES como más estricto, como más condicionantes en los anexos”, agrega la responsable de Especies de WWF España. “Si un animal está aquí prohibido, probablemente en Francia también está prohibido, entonces, aunque aquí no se detecte si se detecta allí, en teoría no se podría comercializar”, puntualiza.

“Las especies que no son nativas de Europa, no están incluidas en CITES, no están protegidas en Europa o Alemania, por lo tanto, el comercio de especies exóticas de vida silvestre no es ilegal, incluso si están protegidas a nivel nacional en su país de origen”, explica Lameter. “Por ejemplo, un animal de una especie protegida a nivel nacional ser capturado ilegalmente y ser sacado de contrabando del país, tan pronto como llega a Alemania, Europa, ya no es ilegal y puede venderse abiertamente. Por lo tanto, la parte principal del mercado es el comercio legal”, detalla.