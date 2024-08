España y la UE no reconocen los resultados de las elecciones en Venezuela

"En tanto esto no se produzca, no podremos reconocer el resultado de las elecciones", agregaron. El gobierno español seguirá "trabajando para que se respete la voluntad democrática del pueblo de Venezuela" con sus socios europeos y latinoamericanos.

Por otro lado, la Unión Europea (UE) también manifestó su rechazo al anuncio del TSj. "Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y de momento no hemos visto ninguna prueba. Y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer", explicó este jueves el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.