Estrellas y política en el foco de la Berlinale 2024

El telón se abre con una premiere mundial: "Small Things Like These", una producción irlandesa-belga, dirigida por Tim Mielants, con Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley y Emily Watson. La cinta trata de las "Lavanderías de las Magdalenas" de Irlanda, asilos regenteados por la Iglesia católica, donde las "jóvenes caídas" eran forzadas a trabajar en condiciones similares a la esclavitud.

Naturalmente, el glamur también es parte importante en un festival de cine. Y las estrellas no pueden faltar en Berlín. El legendario Martin Scorsese será galardonado el 20 de febrero con el Oso de Oro honorífico. Además, la producción de Netflix "Spaceman" celebrará su premiere, y tanto Adam Sandler como Carey Mulligan estarán presentes.

Los fanáticos del cine verán a Sebastian Stan en la película "A Different Man". Y, en la sección Berlinale Special estarán, entre otros, Riley Keough y Jesse Eisenberg, en "Sasquatch Sunset”, una película muy particular sobre una familia de Pies Grandes (Bigfoot). Otras estrellas esperadas en la alfombra roja de Berlín son Kristen Stewart ("Love Lies Bleeding"), Lena Dunham ("Tesoro") y Amanda Seyfried ("Siete velos").

La cineasta Meryam Joobeur, nacida en Túnez, debuta en el séptimo arte con "Who Do I Belong To", el retrato de una madre que se ve superada por el regreso de su hijo, un militante de la organización "Estado Islámico” (IE). Y la galo-senegalesa Mati Diop toma parte en la competencia con el documental "Dahomey", que trata de la devolución de tesoros a Benín.