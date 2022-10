Europa busca en Praga un "nuevo orden sin Rusia"

"Esta Rusia, la Rusia de Putin, no tiene sitio"

"Este encuentro es una forma de buscar un nuevo orden sin Rusia. No significa que queramos excluir a Rusia para siempre, pero esta Rusia, la Rusia de (Vladimir) Putin, no tiene sitio", afirmó el español. Borrell reiteró que la "señal" a Kiev con esta iniciativa europea es demostrar que "desde Reino Unido a Azerbaiyán, del Cáucaso al Mar del Norte, de los bálticos al Mediterrráneo, todos los que pueden reivindicarse como europeos están aquí para mostrar una división clara entre europeos y Rusia". "Es la señal que queremos enviar. Que desafortunadamente no podemos construir un orden de seguridad con Rusia, está aislada", enfatizó el alto representante de Política Exterior de la UE.