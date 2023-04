Exgobernador republicano Asa Hutchinson lanzará su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos

"He tomado una decisión, y mi decisión es que voy a postularme para la Presidencia de Estados Unidos", dijo Hutchinson este domingo en una entrevista con la cadena ABC.

"Voy a presentarme y la razón es que he viajado por el país en estos últimos seis meses y he oído lo que la gente quiere del liderazgo de nuestra nación. Estoy convencido de que el pueblo estadounidense quiere líderes que apelan a lo mejor de Estados Unidos, no a sus peores instintos", manifestó Hutchinson.