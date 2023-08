Feminicidios: una lacra estructural que atiza Colombia

"La estrategia del Estado siempre ha sido decirles a las mujeres que denuncien. Pero las personas que cometen los delitos son los hombres y a ellos no se les habla. Cuando no se les interpela se les está diciendo que tienen toda la razón en lo que hacen", dice Roncancio Alfonso a DW. "No podemos hacer un proceso de paz con los hombres, pero sí hay que sentarse con ellos y determinar cuáles son las causas, que están relacionadas no solamente con la socialización, si no con otros factores más allá de la socialización familiar".