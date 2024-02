Fiscalía de Perú investiga a Martín Vizcarra por presunta corrupción

"Esto es lo que queríamos, que de una vez pase (el caso) a la Fiscalía de la Nación (general) para que meritúe (evalúe) todos los actuados, todas las pruebas y diga 'oiga, aquí no hay nada'", dijo Vizcarra en una entrevista con el Canal N, durante la que el Ministerio Público anunció la apertura de las diligencias.

Argumentó que el caso de corrupción que investigará la institución no tiene fundamento porque las coimas que, según un testigo protegido, fueron recibidas por trabajadores del Ministerio de Transporte ocurrieron cuando este aún no era presidente y cuando ya no lo era.