Florece el reino de 'Los Chapitos' en el Gobierno de López Obrador

Más allá de los delitos que se imputa al cuarteto, lo que más me llamó la atención es la reconstrucción de hechos realizada por el Departamento de Justicia en la que deja claro que el reino criminal de Los Chapitos creció exponencialmente de 2019 a 2021, lo cual coincide con el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

AMLO no solo ha tenido la política pública de "abrazos y no balazos” hacia los cárteles de la droga en general, sino que en particular hay gestos de simpatía o debilidad hacia miembros de la familia de los Guzmán, como Consuelo Loera, madre de El Chapo y abuela de Los Chapitos. Y con el propio Ovidio, quien aunque fue detenido exitosamente en 2019, el propio AMLO ordenó su liberación y con esto contribuyó a fortalecer al grupo criminal.