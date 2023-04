Fotos de niños en Internet: un peligro subestimado

"En última instancia, se trata de reconocimiento, por ejemplo, a través de mecanismos como likes o corazones", explica Sophie Pohle, responsable de educación mediática del Fondo Alemán para la Infancia, en Berlín. "En principio, no hay nada que no se muestre. A veces incluso se comercializa con bebés con fines publicitarios. Sin embargo, todo el mundo tiene derecho a su propia imagen . Esto se aplica también y especialmente a los niños.

La red no olvida nada. Esta frase tan oída puede convertirse en un problema. Por ejemplo, si los propios niños no están contentos con sus fotos. "Lo que los padres describirían como dulce y bonito, a los niños a veces les parece embarazoso", explica la portavoz del Fondo Alemán para la Infancia. Además, las imágenes suelen mostrar no solo la cara del niño, sino también su entorno personal. A menudo se pueden extraer datos adicionales de los mensajes de texto que las acompañan. Esto no es solo un problema por razones de protección de datos, "siempre existe el riesgo de que esa información e imágenes caigan en las manos equivocadas y circulen en círculos pedófilos, por ejemplo."