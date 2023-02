Francisco confirmó que escribió una carta de dimisión por si llegara a tener un problema de salud y no estuviera consciente

La dimisión de un papa no debe "convertirse en algo así como una moda", consideró el papa Francisco este jueves (16.02.2023), en la que aseguró que su renuncia no está planificada por ahora.

"Lo hice por si tenía algún problema de salud que me impidiera ejercer mi ministerio y no estuviera plenamente consciente para dimitir", explicó.

"Benedicto (XVI) tuvo el valor de hacerlo porque no quería seguir adelante a causa de su salud. Esto no está en mi agenda por el momento. Creo que el ministerio del papa es ‘ad vitam'. No veo ninguna razón para que no sea así", agregó.