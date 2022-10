Fútbol en Irán, donde las mujeres tienen un historial de protestas

En 2017, cuando su equipo, el Persépolis, ganó el título por primera vez en nueve años, se coló en el estadio para asistir al último partido de la temporada. "Me gustaba el Persépolis porque era el club del pueblo y siento, y sigo pensando, que sus valores son diferentes a los de otros clubs. Este club no es solo una parte de mí, es toda mi vida", cuenta a DW Leyli, que utiliza un seudónimo para proteger su identidad.

"Quería ver el trofeo en manos del capitán, Jalal Hosseini, y nada podía impedírmelo. Pensé que tal vez este momento no se volvería a repetir y que tal vez no estaría viva cuando abrieran las puertas del estadio a las mujeres", agrega.

El disfraz de Leyli

"Quería estar en la final de 2017 a toda costa y solo me preguntaba: '¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no nos dejan entrar en los estadios?' Estas reglas solo están basadas en creencias podridas. Es una falta de respeto limitar lo que las mujeres pueden hacer mediante la coacción", recuerda la mujer iraní.

"No fue nada fácil. Me puse mucha ropa para que fuera menos evidente. También tuve que maquillarme. Me preocupaba que no fuera lo suficientemente buena para engañar a la policía", explica Leyli. Después de un viaje por la ciudad para llegar al estadio horas antes del partido, hubo otro problema: "No quería ir al baño en el estadio, así que ni siquiera podía beber nada".