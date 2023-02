Globo espía chino: ¿por qué no lo derriba el Pentágono?

"Todo esto no son más que suposiciones", afirma Malcolm Macdonald, ingeniero de tecnología espacial reconocido internacionalmente y profesor de la Universidad de Strathclyde Glasgow (Escocia), en entrevista con DW. No sabemos mucho sobre la tecnología que hay detrás del globo, ni si se trata o no de un globo espía chino, como afirman los responsables militares y de seguridad estadounidenses.