Gobierno de México niega haber experimentado con ivermectina

Escucha esta nota aquí

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador negó que autoridades de la capital hubieran realizado un "experimento" con pacientes de covid-19 durante la primera etapa de la pandemia utilizando ivermectina, un medicamento desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su tratamiento.

"La Ciudad de México no condujo ningún experimento", declaró a periodistas el responsable de la estrategia nacional anticovid y subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El funcionario respondió así a publicaciones que acusan que el Gobierno capitalino ignoró advertencias de la comunidad científica mundial que desaconsejaban el uso de esta sustancia, optando por incluirla en un paquete de medicinas que se entregó a miles de personas infectadas para combatir la enfermedad.

La distribución del llamado Kit Médico Covid-19 comenzó a finales de 2020, y en enero de 2021, en plena escalada letal de la pandemia en la ciudad, se había entregado a unas 50.000 personas sin advertirles de los riesgos de utilizarla, según un artículo de la revista local Nexos.

La publicación denuncia que -en vez de realizar un estudio clínico "bajo estrictos controles"- se optó por "una intervención pública experimental, arbitraria y altamente peligrosa", sin respetar protocolos establecidos por el regulador sanitario mexicano Cofepris.

"Nos llama la atención este persistente uso de una verdad distorsionada, señalando que la Ciudad de México haya conducido un experimento sin el consentimiento de las personas", replicó López-Gatell. El funcionario alegó que desde agosto de 2021 el Gobierno recomendó "explícitamente" no utilizar la ivermectina, pues en ese momento ya había un cúmulo de evidencia científica que demostraba que no era útil para tratar el covid-19. "A los pocos días de que apareció nuestra guía clínica federal, en donde establecimos que no recomendábamos el uso, consistentemente la Ciudad de México también dejó de utilizarlo", aseguró.

En marzo de 2021, la OMS recomendó no utilizar la ivermectina para pacientes de covid-19, salvo en ensayos clínicos. Dicha sustancia, un medicamento antiparasitario de uso común y que se promociona mucho en redes sociales, ha sido progresivamente desaconsejado por la autoridad sanitaria mundial.

La capital, de 9 millones de habitantes, ha sido el epicentro de la pandemia en México y alcanzó récords de contagios y muertes durante los primeros meses de 2021. Actualmente, es la entidad con mayores niveles de vacunación y ha experimentado un fuerte descenso en la mortalidad. México, de 126 millones de personas, acumula 309.884 defunciones y 5,16 millones de casos confirmados de coronavirus.