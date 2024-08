Gobiernos latinoamericanos: en Venezuela hubo un "fraude"

Los Gobiernos de Chile, Guatemala, Paraguay y Uruguay calificaron este jueves (22.08.2024) de "fraude" el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que confirmó el triunfo del mandatario Nicolás Maduro en las elecciones, mientras los presidentes de Brasil, Colombia y México -que trataron de mediar en la crisis poselectoral- no se habían pronunciado.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, insistió en que su país no reconoce el "fraude" electoral perpetrado por el "régimen" de Maduro. "La crisis en Venezuela es indiscutible, y desde Guatemala ya hemos dicho que sus recientes elecciones solo son una demostración de la misma: el régimen de Maduro no es democrático y no reconocemos su fraude", afirmó el mandatario en un mensaje en la red social X (antes Twitter).