González Urrutia llama a Maduro a parar "violencia en Venezuela

"Exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito, protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito, cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito", remarcó González Urrutia, un discreto diplomático que sustituyó a la inhabilitada líder opositora María Corina Machado.