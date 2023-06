Greta Thunberg se gradúa y realiza su última "huelga escolar"

Thunberg, hoy de 20 años, comenzó en septiembre de 2018 una protesta semanal delante del Parlamento sueco para reclamar acciones contra el cambio climático, un ejemplo que meses después fue seguido por miles de jóvenes de todo el mundo y que dio lugar al movimiento global "Fridays for Future".

"Huelga escolar, semana 251. Hoy me he graduado, lo que significa que ya no podré hacer huelga escolar por el clima. Esta es la última huelga escolar para mí", escribió en su cuenta en la red social Twitter en la que posa con otros jóvenes luciendo el tradicional gorro que reciben los estudiantes escandinavos al acabar la secundaria.