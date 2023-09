Guatemala: suspenden temporalmente la inhabilitación contra el partido Semilla

El TSE dijo que la suspensión no podía mantenerse porque no procedía de un organismo electoral, ya que la ley electoral de Guatemala no permite la suspensión de un partido durante el período electoral. "No resulta razonable ni prudente exponer la vigencia de las organizaciones políticas [...] mientras no concluya el proceso electoral", agrega la actual resolución. El Movimiento Semilla también apeló la suspensión ante el sistema judicial ordinario, hasta el momento sin resultado, después de que Arévalo prometiera apelar lo que llamó una suspensión "ilegal" y de que ayer denunciara un "golpe de Estado" en Guatemala.