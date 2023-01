¿Ha decepcionado Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos?

Pero, aunque el público y los medios de comunicación pudieran estar descontentos con el liderazgo de Harris, según Amy Dacey, exdirectora ejecutiva del Comité Nacional Demócrata (DNC), la vicepresidenta estaba haciendo exactamente lo que se le pedía. La Constitución de EE.UU. sólo establece dos funciones para el vicepresidente: asumir el cargo cuando el presidente no puede ejercerlo y presidir el Senado.

Como presidenta del Senado, Harris tiene la tarea de emitir los votos de desempate en caso de decisiones divididas. Tras las elecciones de 2020, el órgano estaba repartido 50-50 entre demócratas y republicanos. Esto significaba que el voto de Harris era clave para las victorias legislativas de la administración Biden. Hasta la fecha, ha actuado en 26 ocasiones, sólo superada por otros dos vicepresidentes en la historia de EE.UU. (John C. Calhoun, 31, y John Adams, 29).

En su primer viaje al extranjero, en junio de 2021, Harris dijo desde Guatemala: "Quiero ser clara con la gente de esta región que está pensando en hacer ese peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México: No vengan. No vengan". En respuesta, la representante Alexandria Ocasio, también demócrata, tuiteó: "Esto es decepcionante de ver." Los legisladores republicanos, por su parte, se quejaron de que Harris no hubiera ido directamente a la frontera entre EE.UU. y México.