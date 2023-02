Hallan en Inglaterra la gran huella de un dinosaurio carnívoro

Un grupo de paleontólogos ha descubierto la enorme huella de un dinosaurio terópodo carnívoro que habitó en el período Jurásico en la costa de Yorkshire, al noreste de Inglaterra, según se detalla en una investigación publicada el miércoles (15.02.2023) por la revista Proceedings of the Yorkshire Geological Society.

La importancia de las huellas de dinosaurios

La huella fue hallada por una arqueóloga

"No podía creer lo que estaba viendo, tuve que hacer una doble toma. He visto algunas huellas más pequeñas cuando salía con amigos, pero nada como esto", afirmó la arqueóloga.

"Ya no puedo decir que 'los arqueólogos no hallan dinosaurios'. En el momento del hallazgo, se generó mucho interés público y me abrumaron los mensajes en las redes sociales de gente de todo el mundo", agregó.