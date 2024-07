¿Hay que preocuparse por el aumento de casos de Covid-19 en México?

¿Qué tan preocupante es la ola?

En conversación con DW, Susana López Charretón, viróloga del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), plantea que la situación "no es alarmante. Pero sí: tenemos más casos que los meses pasados y es mayor esta ola que la de invierno, aunque no es algo para asustarse".

Dos grupos de riesgo

Críticas al Gobierno

Sánchez Flores, también investigador de la UNAM, cuestiona al Gobierno por no haber tomado mejores medidas para prevenir esta ola de contagios: "No ha habido una disposición o voluntad del gobierno de traer vacunas que estén actualizadas contra estas variantes".

Falta de recursos

El experto manifiesta que el proyecto que lidera no recibe financiamiento: "No obtenemos recursos y no podemos saber qué variantes están circulando. De hecho, estamos empezando a analizar algunos casos de variantes que están apareciendo en México y que no aparecen en ningún otro país".