Histórica condena contra policías por crimen de “odio racial” en Argentina

"Los estigmatizaron porque eran "morochos” (mestizos), porque salieron de una villa, de un barrio carenciado, pero salían de entrenar. Los vieron, los esperaron, me lo torturaron, le quemaron el cuerpo con cigarrillos, me lo acribillaron", declaró el padre de Lucas, Héctor González, antes de ingresar al tribunal.

Sentencia "histórica” para Argentina

Se anuncian más querellas contra la Policía

"Fue muy triste, me tocó perder a un amigo delante mío. Nosotros somos jugadores de fútbol, nada más. Fuimos a comprar un jugo. Se bajaron a liquidarnos. No gritaron nada. Me tiraron al piso, me pegaron, me dijeron que era un negro 'villero' y que me tendrían que pegar un tiro en la cabeza como a mi amigo", relató Joaquín Gómez.