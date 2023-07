Hollywood siente la amenaza de la inteligencia artificial

La máquina "no puede profundizar"

¿Qué ofrece ChatGPT que no pueda hacer un autor de carne y hueso? "Si se le dan las especificaciones adecuadas, el software puede investigar a gran velocidad, elaborar propuestas, crear plantillas iniciales, textos iniciales e incluso construir escenas y diálogos", dice Jan Herchenröder, director general de la Asociación Alemana de Guionistas. Pero hay algo que la máquina no puede hacer: "No puede profundizar. Todavía no". señala Herchenröder.