¿Impulsará la guerra de Ucrania un auge de la energía solar en el Medio Oriente?

La discusión sobre prohibir la importación de combustibles rusos debido a la invasión de Ucrania lleva a muchos europeos a pensar que el futuro está en las energías renovables.

El Medio Oriente tiene gran potencial de energía solar. No obstante, las capacidades de producción de energía solar en la mayoría de los países de la región no se acercan a las europeas. Por ejemplo, en 2020, se produjeron 810 kilovatios/ hora per cápita de energía solar en promedio en la UE. En Marruecos y Arabia Saudita se produjeron, respectivamente, 106 y 74 kilovatios/ hora per cápita ese mismo año.

¿Por qué no se avanza más?

Algunos países, como Arabia Saudita, no tenían necesidad de recurrir al sol, porque producen electricidad con su propio petróleo. En otros, como Irak, la inestabilidad política y los problemas de corrupción han sido el obstáculo.

Desde hace tiempo, sucesivos líderes iraquíes han intentado abordar el asunto, según afirmó Harry Istepanian, consultor energético de Washington, especializado en la energía iraquí, en un documento de 2020. Pero las "incertidumbres económicas, políticas y de seguridad” frenaron a los inversionistas.

Similares problemas aquejan al Líbano, que atraviesa una de las peores crisis financieras y políticas en décadas. "El sector eléctrico libanés y, en concreto, (la empresa pública de electricidad) EDL han sido señalados desde hace tiempo como un factor clave de la crisis económica y financiera que vive el país”, indicó en septiembre de 2021 un informe de la Universidad Americana de Beirut. La actual falta de electricidad y el aumento del coste del combustible para los generadores privados han provocado una mayor demanda de instalaciones privadas de energía solar en las empresas y en los hogares de los libaneses más ricos. Cada instalación solar cuesta al menos 4.000 dólares.

Por motivos similares, el uso de energía solar privada también es popular en Yemen. La guerra y la inestabilidad han causado un colapso de los servicios de electricidad públicos. Hoy en día, casi la mitad de la población usa energía solar descentralizada, según un reporte del Programa de Acceso a la Energía y Desarrollo, con sede en Berlín.

Los más exitosos

Otros países del Medio Oriente, por lo general los que tienen un gobierno central fuerte, han tenido más éxito en la instalación de plantas de energía solar. Marruecos, Jordania y Egipto son líderes en la materia, detrás de los Emiratos Árabes Unidos, que fueron uno de los grandes productores de electricidad con energía solar en 2020, generando 1.385 kilovatios/hora per cápita. Alemania, que también es un país líder en este terreno, generó 1.490.

Arabia Saudita está realizando avances, al igual que Omán, y Marruecos planea producir más de la mitad de la energía del país con fuentes renovables hasta 2050.

¿Qué impacto tendrá la guerra de Ucrania?

La guerra de Ucrania podría causar problemas en la logística y los suministros para proyectos de energías renovables en la región del Golfo, indica Li-Chen Sim, del Instituto del Medio Oriente de Washington.

Empresas rusas y ucranianas juegan un papel importante en la compleja red de materias primas y componentes requeridos para los sistemas de energías renovables, como acero, aluminio, cobalto, níquel, neón y paladio, explica.

Pero, por otra parte, la guerra podría incentivar mayores inversiones en energía solar. Una de las razones por las que Arabia Saudita había decidido impulsarla en la pasada década es que se usaba demasiado petróleo para generar electricidad en el país, y prefería exportarlo.

Dado que ahora los europeos intentan reducir o quizá incluso suspender las importaciones de petróleo y gas de Rusia, es probable que aumente la demanda de combustibles del Medio Oriente, dice Sim. Los precios están subiendo y es poco probable que países como Arabia saudita quieran usar su petróleo para su propio consumo interno de electricidad.

