Inaudito: llevan pizza para 7 personas a la Estación Espacial Internacional

En una nueva misión organizada por la compañía Northrop Grumman, los siete astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) recibirán una entrega bastante particular con diferentes alimentos, entre ellos, pizza.

La nave de suministros no tripulada Cygnus despegó exitosamente el martes (10.08.2021) desde la costa oriental de Virginia en Estados Unidos y debería llegar a la Estación Internacional durante el jueves, anunció la NASA.

El cargamento de 3.700 kilos despachado incluye manzanas, tomates y kiwis frescos, además de un kit de pizza y un surtido de quesos para los siete astronautas que se encuentran en la estación.

No solo alimentos, también proyectos y experimentos

En este viaje espacial se envió también una impresora tridimensional (3D) que usa un material que simula la tierra lunar y marciana, un purificador de dióxido de carbono para naves espaciales y una muestra del "blob", un organismo inclasificable que forma parte de un experimento en Francia, entre otras cosas.

De esta manera, se completó el decimosexto envío de suministros de Northrop Grumman para la NASA y su mayor carga hasta ahora.

"Aloha al S.S. Ellison Onizuka'', dijo la empresa espacial Northrop Grumman vía Control de Lanzamiento minutos antes del despegue. La cápsula lleva el nombre de Onizuka de Hawai, el primer asiático americano en el espacio, quien murió en el desastre del lanzamiento del Challenger en 1986.

La otra nave de la NASA, SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, se está preparando con un viaje de carga que se realizará en las próximas semanas.

En la Estación Espacial Internacional se encuentran actualmente trabajando tres estadounidenses, dos rusos, un francés y un japonés.