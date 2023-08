India acudirá a conversaciones de paz sobre Ucrania en Arabia Saudita

El plan de paz de Zelenski, presentado a comienzos de este año, incluye la retirada total de las tropas invasoras, el pago de reparaciones, la liberación de todos los prisioneros, la condena de los responsables del conflicto por parte de un tribunal y la restauración de las fronteras ucranianas de 1991. Rusia, que no ha sido invitado, dijo el lunes que seguirá con atención las conversaciones.

No condena el ataque

Bagchi no informó quién representará a India en la reunión. "Se los haremos saber cuando esté en condiciones de hacerlo”, informó el vocero a la prensa. Ucrania, en tanto, había adelantado que el Kremlin no sería bienvenido en la cita, donde se espera que participen también Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos. No se descarta la presencia de algún representante de China.