Ingenieros contradicen a Elon Musk y demuestran que autos Tesla pueden andar cuando nadie ocupa el asiento del piloto

Consumer Reports (CR), la principal organización independiente de Estados Unidos dedicada a las pruebas de productos, dijo este jueves que los vehículos de Tesla sí pueden circular sin nadie en el asiento del conductor, lo que contradice lo afirmado por el consejero delegado de la compañía automovilística, el magnate Elon Musk.

CR afirmó que sus ingenieros "engañaron fácilmente" a un Tesla Model Y para que el sistema de ayuda a la conducción Autopilot controlase el vehículo, a pesar de que nadie estaba sentado en el asiento del conductor.

"En nuestra evaluación, el sistema no solo no se aseguró de que el conductor estaba prestando atención, sino que no podía reconocer que no había conductor", señaló Jake Fisher, director de pruebas de automóviles de CR en la web de la organización de consumidores.

Fisher añadió que "Tesla está por detrás de otros fabricantes como GM y Ford que, en sus modelos con sistemas avanzados de asistencia al conductor, utilizan tecnología que asegura que el conductor está mirando el camino".

Hace casi una semana, dos personas murieron en Texas cuando el Tesla Model S en el que viajaban se estrelló a gran velocidad contra un árbol. Tras el accidente, las autoridades locales revelaron que el vehículo circulaba sin conductor y que en el momento del impacto, los fallecidos ocupaban el asiento del copiloto y un asiento trasero.

La respuesta de Musk ante las críticas

El lunes de esta semana, Musk cuestionó las declaraciones de las autoridades al afirmar en Twitter que los sistemas de ayuda a la conducción de Tesla impiden que sus vehículos circulen sin un conductor.

El controvertido empresario aprobó el tuit de un internauta que señalaba que Autopilot y Full Self Driving (FSD) no pueden operar el vehículo sin conductor y afirmó que "su investigación es mejor que la de los profesionales" del periódico The Wall Street Journal que informaron sobre el accidente de Texas.

"En estos momentos, el registro de datos muestra que Autopilot no estaba activado y este vehículo no tenía FSD", añadió Musk.

Mientras que Autopilot es estándar en todos los vehículos de Tesla, FSD es un servicio que debe ser adquirido de forma adicional. CR y otras organizaciones han denunciado que, a pesar de sus nombres, ninguno de estos sistemas tiene la capacidad real para manejar el vehículo sin conductor.

Tesla y Musk han presumido en numerosas ocasiones de las capacidades de Autopilot. La compañía prevé que el FSD sea una importante fuentes de ingresos.

