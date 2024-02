Inician juicio en Paraguay contra Eusebio Torres por tortura

La defensa había solicitado la prescripción y el cambio de calificación de los hechos para que Torres no sea condenado a más de 5 años de cárcel. La petición fue rechazada. Según la Constitución, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

Por su parte, Carlos Arestivo, quien estuvo preso, relató que Torres "me ordenó que me desvistiera y con su látigo trenzado en cuero comenzó a castigarme con fuerza, con rabia, como si yo le hubiera pateado a su madre. Uno de los impactos me reventó uno de los ojos".