Interrogan a militares por ataques a instituciones de Brasil

Tras rendir declaraciones el 21 de abril, el general de la reserva y hombre de confianza del actual mandatario reiteró en una nota que "no tuvo ninguna responsabilidad" en la intentona golpista. En la declaración, que horas después se filtró a la prensa, el exministro señaló que estaba en el lugar haciendo "gestión de crisis" y dijo que no detuvo a los grupos extremistas porque no podía hacerlo él solo.