Inundaciones repentinas en todo el mundo: ¿cómo enfrentarlas?

Sin embargo, no es suficiente enfocarse solo en la edificación. Es necesario controlar las aguas antes de que tengan la posibilidad de inundar los sótanos en las ciudades, en primer lugar, reforzando los embalses y las presas que pueden ayudar a absorber el torrente que surge repentinamente.

En 2021, las devastadoras inundaciones en la región del río Ahr, al sur de la ciudad alemana de Bonn, demostraron que las pequeñas corrientes que fluyen a través de valles estrechos, donde las aguas no tiene mucho lugar para expandirse, pueden convertirse en torrentes mortales en cuestión de pocas horas. En esos lugares, Messari-Becker dijo que las presas y los diques deben levantarse y expandirse para proteger mejor a las ciudades de los altos niveles de agua.

Pero eso no es barato. Extender un dique, por ejemplo, puede costar, como mínimo, 1 millón de dólares.

Trabajar con la naturaleza, no en contra de ella

Ingenieros y planificadores tienen que hallar formas de trabajar con la naturaleza, y no en contra de ella, tratando de controlarla. Se debe permitir que las vías fluviales corran según lo previsto por la naturaleza, y no se alteren ni enderecen o corrijan, ya que hacerlo concentra y acelera aún más los volúmenes de agua durante una inundación, dicen los expertos.

Otro enfoque es volver más permeables las áreas urbanas, de modo que el agua pueda ser absorbida más fácilmente a través de una superficie más amplia, y no se concentre en lugares específicos. Ese concepto está relacionado con un nuevo modelo de planificación, el de las "ciudades esponja”

Todas esas medidas no ayudan si la gente no sabe cómo actuar en caso de la llegada de una gran masa de agua. Es urgente concienciar a la población sobre eso, dijo Boris Lehmann, profesor de ingeniería hidráulica de la Universidad Técnica de Darmstadt. "Especialmente en el caso de inundaciones repentinas causadas por el clima extremo, no solo se trata de agua, sino también de una gran cantidad de basura flotante y de otras cosas que se desplazan con el agua”, dijo, y agregó que existe el riesgo de ahogarse o ser aplastado.