Investigan cebollas como la causa de un brote mortal de E. coli en McDonald's

Cebollas bajo sospecha

Los funcionarios de McDonald's dijeron que Taylor Farms, de Salinas, California, envió cebollas a una instalación de distribución, lo que llevó a la cadena de comida rápida a retirar las hamburguesas Quarter Pounder de restaurantes en varios estados. McDonald's no dijo de qué instalación se trataba.

U.S. Foods, uno de los principales mayoristas de restaurantes de todo el país, informó el jueves de que Taylor Farms había retirado esta semana del mercado cebollas amarillas peladas enteras y cortadas en dados por posible contaminación con E. coli. Las cebollas retiradas procedían de una instalación de Taylor Farms en Colorado, dijo un portavoz de U.S. Foods.

Pero el mayorista también señaló que no era un proveedor de McDonald's y que su retiro no incluía ningún producto vendido en los restaurantes de la cadena de comida rápida. Taylor Farms no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.