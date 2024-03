Investigarán a presidenta de Perú por no declarar costosos relojes

La Fiscalía de Perú abrió este lunes (18.03.2024) una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, por el uso de relojes Rolex no declarados, informó el organismo.

"El artículo en particular es de antaño. Lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir: he entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano", declaró Boluarte, de 61 años, el pasado viernes 15 de marzo.