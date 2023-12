Israel continúa su ofensiva en Gaza pese a las demandas de la ONU

La ONU denuncia la muerte en un bombardeo de un trabajador del PNUD y de toda su familia

Los crecientes actos de antisemitismo en Alemania no provocan un aumento de la emigración de judío-alemanes

El presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Josef Schuster, no ha observado un aumento de la emigración a pesar del creciente número de incidentes antisemitas. "No, definitivamente no veo ninguna emigración de judíos de Alemania", afirma en una entrevista publicada este sábado (23.12.2023) en el periódico renano 'Rheinische Post'. Siempre hay personas que se mudan a Israel por razones religiosas, dijo Schuster, pero dijo que no podía ver eso por razones políticas "a diferencia de Francia, donde hay un claro éxodo de judíos".