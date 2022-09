Ivan Krastev: “Los próximos meses serán los más difíciles de la historia de la Unión Europea”

En todas las guerras, ambos bandos reclaman el triunfo. Rusia inició esta guerra como una "operación especial”, convencida de que en pocas semanas no existiría ya una Ucrania prooccidental. En este sentido, Rusia ya ha perdido, porque no ha logrado ese objetivo. La afirmación de que en Ucrania se lucha en el fondo contra Occidente intenta responder dos preguntas. Primera: ¿Por qué matan los rusos en Ucrania a personas con las que hasta hace poco convivían? Y segunda: ¿Por qué Rusia no tiene la esperada superioridad militar? La única explicación que parece plausible es, en ambos casos, que Rusia lucha contra todo Occidente. Esa tesis reza: Occidente engañó a Rusia, Rusia es la víctima y no el agresor.