Jair Bolsonaro denuncia que no lo dejaron entrar a un estadio por no estar vacunado

Escucha esta nota aquí

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, denunció el domingo que no se le permitió asistir a un partido de fútbol porque el club local no permitía la entrada a su estadio de hinchas que no estén vacunados.

El encuentro de la liga brasileña de fútbol entre Santos y Gremio era el primero con presencia de hinchas desde el inicio de la pandemia del Covid-19, pero el club insistió en que solo permitiría la entrada de personas vacunadas o que tuvieran una prueba de PCR negativa.

"Quise ver el partido del Santos ahora y me dijeron que hay que estar vacunado", dijo Bolsonaro en un video publicado en la web del portal de noticias Metropoles.

"¿Por qué?", se preguntó indignado.

Bolsonaro, que se ha negado a vacunarse y ha animado a otros a seguir su ejemplo, afirmó que tenía anticuerpos porque ya había contraído el Covid-19.

No estaba claro si Bolsonaro, un aficionado al fútbol que pasó el fin de semana cerca de Santos, intentó ir al partido o si su queja era general sobre la necesidad de lo que él llamó "pasaportes de vacunas".

Un portavoz del Santos dijo que el club no había sido contactado por el equipo del presidente y que todos los aficionados deben seguir las normas sanitarias del país.

Brasil es uno de los países más afectados a causa de la pandemia del coronavirus a nivel mundial. Más de 600.000 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad.