Japón cambia de rumbo: ayuda a Kiev y se distancia de Moscú

Millones en ayuda, pero sin armas

El dinero japonés está ayudando a mantener a flote la economía ucraniana. El Banco Nacional calcula que Ucrania ha perdido un tercio de su producto interno bruto desde la invasión rusa. Por razones históricas y debido a restricciones legales nacionales, Tokio no puede suministrar armas letales a Kiev. Por lo tanto, los suministros incluyen alimentos, medicinas, generadores, coches, chalecos antibalas y equipos de desminado.

Entrega de misiles a EE.UU.

Atsuko Higashino, profesora de la Universidad de Tsukuba, está a favor de dicha entrega, ya que los misiles "no son un arma para matar, sino para proteger al pueblo ucraniano". Sin embargo, Higashino no cree que pueda esperarse una entrega de este tipo "en un futuro próximo", ya que Japón tiene un "grave déficit" de sistemas de defensa. James Brown, profesor de la Universidad Temple de Tokio, cree que las entregas de misiles Patriot a EE.UU. ya están "acordadas en gran medida" y que los retrasos se deben a la normativa japonesa. Para Japón es muy importante que los misiles japoneses no aterricen en Ucrania.