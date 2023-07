Japón: ¿es seguro verter al océano agua radiactiva tratada de Fukushima?

El Gobierno japonés y Tokyo Electric Power Co, TEPCO, el operador de la planta que quedó paralizada por el terremoto y el posterior tsunami de 2011, dieron la bienvenida al respaldo del OIEA.

Mientras la mayoría de los ciudadanos japoneses parecen haber llegado a la conclusión de que el agua radiactiva ha sido liberada de prácticamente toda la radiactividad y de que verterla en el Océano Pacífico es el paso más apropiado, los países vecinos no están de acuerdo .

El embajador chino en Tokio, Wu Jianghao, subrayó en una conferencia de prensa el martes que "no hay precedentes donde el agua contaminada en un accidente nuclear se vierta al mar".

"No estamos totalmente de acuerdo con esta decisión y creemos que había mejores opciones disponibles para el Gobierno", dijo a DW. "No hay razones por las que no se podrían haber construido más tanques en el sitio, se podrían haber construido depósitos subterráneos y se podrían haber introducido mejores sistemas de tratamiento para eliminar más radionúclidos", enumeró.