Jeff Bezos anuncia que donará gradualmente la mayor parte de su fortuna

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dijo que a lo largo de su vida donará la mayor parte de su fortuna, convirtiéndose en el último multimillonario en comprometerse a donar gran parte de su dinero. Bezos, cuya fortuna es estimada por la revista "Forbes" en aproximadamente 124.100 millones de dólares, hizo el anuncio en una entrevista conjunta de CNN con su pareja Lauren Sanchez. El multimillonario no especificó cómo, ni a quién, entregará el dinero, pero dijo que la pareja estaba desarrollando los canales adecuados para hacerlo.

"La parte difícil es encontrar la manera de hacerlo equilibradamente", dijo Bezos durante la entrevista. "No es fácil, como no fue fácil construir Amazon. Tomó mucho trabajo y compañeros de equipo muy inteligentes. Estoy descubriendo junto con Lauren que la filantropía es muy similar. No es fácil. Es muy difícil.''