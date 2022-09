Jóvenes rusos buscan una nueva vida lejos de la guerra, en Kazajistán

Igor es de Samara y trabaja como programador. Cruzó hacia Kazajistán caminando. No tiene problemas en contar que dejó atrás a su esposa y dos hijos. Hizo fila durante doce horas para poder entrar al país centroasiático. "Voy a Uralsk para escapar de esta amenaza. Mis conocidos ya fueron reclutados, yo todavía no. No quiero pelear, no quiero matar ni quiero que me maten", dice el joven. Ahora quiere trabajar en Kazajistán y ver cómo se desarrollan los hechos en Rusia. "Voy a volver cuando las cosas cambien", dice, y se sube a un taxi.