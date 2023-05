Juan Guaidó teme "correr la suerte de Navalni" si regresa a Venezuela

Los manifestantes llevaban pancartas en las que se leía "Guaidó es un mentiroso" o "Levanten las sanciones, ahora" y coreaban "Nicolás Maduro no nos moverán", en referencia al mandatario venezolano cuya reelección Washington no reconoce por considerarla fraudulenta.

"Yo le decía a Fabiana: lo van a meter preso. No lo van a perdonar. Fabiana me vio y me dice: ¿Qué te pasa? Que se enfrenta a un dictador, que lo van a meter preso. Me dijo cálmate. Tú has hecho eso dos veces", relató, recordando una conversación con su esposa.