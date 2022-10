Juicio contra Alex Saab podría dar “información valiosa” para desmontar la corrupción en Venezuela

Brian Nichols, subsecretario de Estado de EEUU para el hemisferio occidental, en una reciente entrevista a la Voz de América, el 08.10.2022, señaló de manera enfática que, dentro de las conversaciones que vienen adelantando el Gobierno de Joe Biden y el régimen de Nicolás Maduro, la discusión sobre la liberación de Alex Saab "jamás está sobre la mesa. Pueden solicitar lo que quieran, pero eso no está sobre la mesa”.

¿Quién es Alex Saab?

La acusación también alega y busca el decomiso de más de 350 millones de dólares que representan la cantidad de fondos involucrados en la violación. El 26 de agosto de 2019, en vista de que Saab no había comparecido, el Tribunal de Distrito que llevaba su caso colocó a Saab en condición de prófugo.

Respuesta del gobierno de Maduro ante detención y extradición de Saab

El 14.09.2021, el Gobierno de Maduro nombró a Saab como miembro de la delegación oficial en las negociaciones con la oposición y advirtió que no se reiniciaría la mesa de diálogo hasta que no se lo liberara; el 17.10.2022 -el mismo día en el que Saab fue extraditado a EEUU- los seis ejecutivos de Citgo que habían recibido el beneficio de prisión domiciliaria, fueron trasladados de nuevo a un centro de reclusión. El 16 de septiembre pasado, estrenó y difundió el documental "Alex Saab: un diplomático secuestrado".

¿Qué importancia reviste el juicio contra Alex Saab?

Elliot Abrams, quien de 2019 a 2021 sirvió como representante especial del Gobierno de EEUU para los asuntos de Venezuela, señaló en una reciente entrevista a EVTV (05.10.2022) que el intercambio que involucró a los sobrinos de Maduro se realizó porque estos presos ya no tenían información importante para los EEUU, "pero Alex Saab sí que tiene cosas útiles que decir sobre Maduro y su esposa, Cilia Flores”.

El exdiputado Carlos Paparoni, comisionado contra la Corrupción y el Terrorismo del Gobierno interino de Juan Guaidó, y quien fuera galardonado por el Gobierno estadounidense por su "labor de inteligencia financiera y análisis que han sido clave para los esfuerzos internacionales por restringir los flujos financieros ilícitos que financian el control autoritario del régimen venezolano”, señala que este juicio reviste no solo una importancia política sino también moral para Venezuela.

Además, desde el punto de vista de la justicia y la moral, Paparoni afirma que "a Saab a se lo acusa de ser uno de los mayores responsables de la corrupción vinculada al programa de alimentación CLAP, corrupción que contribuyó a agravar en mucho el hambre que padecen los sectores más desprotegidos del país. Dictar justicia en este caso puede servir de ejemplo en nuestra sociedad respecto de que no todo está permitido para hacer dinero, ni todo está permitido para mantenerse en el poder”.

Situación actual del juicio contra Alex Saab en EEUU

El 2 de mayo de 2022, el Tribunal Undécimo de Apelaciones devolvió el caso a la Corte de Distrito Sur de Florida para que ese tribunal considere en primera instancia si Alex Saab era o no un diplomático extranjero e inmune de enjuiciamiento. El 15 de septiembre, el juez negó la petición de Saab para obtener documentos del Departamento de Defensa, Estado y Tesoro, la CIA, la Seguridad Nacional, y la Guardia Costera de EEUU, ya que nada en el expediente sugería que esas instancias estuvieran involucradas en la investigación que llevó a su imputación. Sin embargo, concede la petición en cuanto a la DEA, FBI, HSI e ICE. El 20 de septiembre, los abogados del acusado, miembros de la firma Baker & Hostetler LLP, presentaron una solicitud ese tribunal para que se permitiera, a través de videoconferencia, el testimonio de testigos ubicados en Venezuela, con miras a probar que Saab gozaba de inmunidad diplomática al momento de ser arrestado en Cabo Verde . Esta solicitud fue autorizada por el juez Robert Scola el 22 de septiembre pasado.

A criterio del profesor Fernando Fernández "a la distancia, estimo que en el juicio que se le sigue a Alex Saab se están cumpliendo las reglas del debido proceso . Tantas incidencias que ha tenido este caso -no solamente en el trámite de la extradición-, todos los conflictos jurídicos, todas las incidencias procesales y todas las solicitudes a las cuales se le ha dado oportuna respuesta, ponen en evidencia que al procesado se le están dando todas las oportunidades posibles de aportar cualquier prueba o argumento para sustentar su defensa”.

Por su parte, Paparoni señala que en los casos de investigación en los cuales ha participado el Departamento del Tesoro de EEUU, no han tenido una decisión adversa y, aproximadamente, el 95% de ellos terminan en acuerdo. "Aunque no puedo asegurarlo”, sostiene Paparoni, "tampoco me extrañaría que, eventualmente, se llegue a un acuerdo, y toda esa valiosa información que daría el procesado sirva para abrir otros juicios que necesariamente tendrán un impacto político importante sobre el régimen de Nicolás Maduro”.