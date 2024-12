Justicia de Ecuador reconoce desaparición forzada de 4 niños

La jueza Tanya Loor aceptó el recurso de hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores y afirmó que durante la audiencia de este miércoles se han presentado elementos que hacen presumir que los 16 militares que actuaron en la detención de los niños "no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos".

Los16 soldados bajo custodia militar

Videos registraron la detención

En la audiencia judicial participaron los abogados del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, quienes pidieron a la jueza Loor no dar paso al hábeas corpus, debido a que los niños no se encuentran en manos del Estado y que su desaparición, según ellos, "no se dio en un contexto de custodia estatal ni de las Fuerzas Armadas".