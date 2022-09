Kiev tiene una cantidad excesiva de ovnis en el cielo, según un informe gubernamental

El informe, publicado en arxiv.org, y que aún no ha sido revisado por pares, no menciona específicamente la guerra. No obstante, Estados Unidos lleva mucho tiempo sugiriendo, conjeturando y advirtiendo que ciertos ovnis pueden ser equipos de última generación "desplegados por China, Rusia, otra nación o una entidad no gubernamental", según se lee un informe de 2021 de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI).