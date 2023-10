La Autoridad Nacional Palestina, bajo presión

"La Autoridad Palestina se ha vuelto irrelevante"

Estas esperanzas hace tiempo que se desvanecieron. Muchos palestinos consideran que la ANP fracasó. Las manifestaciones con las que, según informes de prensa, los palestinos de diversas ciudades celebraron los ataques de Hamás dejaron claro una vez más que las simpatías de muchos en Cisjordania están con los islamistas y no con el secular Fatah, principal fuerza política de la Autoridad Palestina. "Preferiríamos que Hamás no hubiera hecho esto", dijo un funcionario de la ANP, citado por la revista The Economist. "Pero si Israel responde, no será visto como un ataque a Hamás, sino como parte de una guerra de 75 años contra la nación palestina".