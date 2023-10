La ayuda a Gaza llega con cuentagotas

¿Cuántos camiones han llegado hasta ahora a la Franja de Gaza?

¿Qué incluyen las entregas de ayuda?

¿Qué se necesita en la Franja de Gaza?

Varios medios informan que el agua potable también escasea. La gente consumiría agua de mar u otra agua no potable, con graves consecuencias para su salud. La agencia de noticias estadounidense AP informó que alrededor de una cuarta parte de los hospitales de la Franja de Gaza tuvieron que suspender sus operaciones, en parte, debido a los daños causados por los ataques y, en parte, por la falta de combustible para las unidades de emergencia. El lunes, la UNRWA advirtió que sus suministros de combustible sólo funcionarían tres días más.

¿Se entregará también combustible a Gaza?

La agencia de noticias francesa AFP informó el domingo que seis camiones cisterna, que transportaban combustible, habían atravesado el paso fronterizo de Rafah. Sin embargo, no hay otras fuentes independientes. Sólo un portavoz palestino confirmó la situación. Según The Times of Israel, las autoridades israelíes han negado dicho informe.