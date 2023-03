La escasez de agua impulsa el auge de la desalinización

"No hay duda", afirma Frithjof C. Kuepper, "para países como Chipre, no hay otra opción si quieren mantener este nivel de vida". Kuepper escatedrático de Biodiversidad Marina de la Universidad de Aberdeen y experto en el impacto ambiental de la desalinización en Chipre. Ese país, el más caluroso y seco de la UE, depende de la desalinización para el 80 por ciento de su agua potable, según Kuepper.