¿La esperanza de paz se desvanece en Colombia?

Las cifras, sin embargo, no aciertan a expresar el desasosiego de la población. "Vemos mucho miedo, mucha zozobra, mucho terror en las comunidades, también relacionado con el regreso de situaciones que se supone habían dejado de suceder", cuenta Laura Santamaría, vocera del CICR en Colombia, en entrevista con DW. Se muestra preocupada por "la presencia de múltiples actores armados en un solo territorio" y lo que llama gráficamente "contaminación por armas", la presencia de minas y explosivos en los territorios.

"Reconfiguración de los grupos armados"

"Acciones invisibles ante los ojos del Estado"

No sólo es que los enfrentamientos entre grupos armados, estatales o no estatales, afecten a las comunidades, sino que hay "un avance también de las acciones violentas en contra de la población civil". Y, aunque Cabezas admite que "donde no hay cese el fuego en este momento es donde más acciones armadas se cometen", explica también que "con el acorralamiento sufrido por parte de la fuerza pública, las acciones terroristas van en aumento" en esas zonas, con explosivos.