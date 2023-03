La eurodiputada independentista Ponsatí es detenida al volver a España

Le retiran acusación de sedición

A su regreso, aseguró que vuelve no para hacer "ningún pacto con el Estado", sino para "denunciar la vulneración sistemática" de los derechos de los catalanes y para "plantar cara". "Soy eurodiputada y tengo inmunidad en toda la Unión Europea; solo en España no se me reconoce", afirmó en la rueda de prensa, en la que dejó claro que no reconoce la competencia del Tribunal Supremo y calificó como "una inconsistencia" el que la detuviesen.